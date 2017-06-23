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Луиш Нету: У меня будет достаточно времени сработаться с Манчини

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Защитник «Зенита» и сборной Португалии Луиш Нету поделился мнением о новом главном тренере петербургского клуба Роберто Манчини.

- Возможности пообщаться с Манчини пока не было. Это произойдет, когда я вернусь в команду после каникул. Думаю, у меня будет достаточно времени сработаться с новым тренером, его игрой, - приводит слова Нету корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, после двух туров группового этапа Кубка конфедерации Португалия набрала четыре очка благодаря ничьей с Мексикой (2:2) и победе над Россией (1:0). Новозеландцы проиграли оба матча – против россиян (0:2) и мексиканцев (1:2).

Матч Новая Зеландия – Португалия пройдет 24 июня на стадионе «Санкт-Петербург», встреча начнется в 18:00.

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