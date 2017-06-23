Анна Лешковцева: Сильно расстроилась, что не попала на Евробаскет, но победа на ЧМ «3 на 3» все компенсировала

Игрок сборной России по баскетболу «три на три» Анна Лешковцева прокомментировала победу команды на чемпионате мира во Франции.

«Я счастлива, что мы выиграли чемпионат мира, – приводят «Известия» слова Лешковцевой. – Хочу посвятить эту победу своему мужу, сыну и родителям. На празднование совсем нет времени, потому что сразу у нас начинаются отборочные матчи на чемпионат Европы «три на три».

Приятно, что Россия впервые стала чемпионом мира по баскетболу. Эта победа останется в истории. Надеюсь, что в ближайшее время кто-то повторит наше достижение. Если говорить про Евробаскет-2017, то я очень сильно расстроилась, что не попала в итоговую заявку. Однако победа на чемпионате мира компенсировала мои переживания. Все, что ни делается в этой жизни, все к лучшему».

Напомним, баскетбол «три на три» был включен в олимпийскую программму.