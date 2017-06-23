Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анна Лешковцева: Сильно расстроилась, что не попала на Евробаскет, но победа на ЧМ «3 на 3» все компенсировала

Источник:  «Известия»Комментарии

Игрок сборной России по баскетболу «три на три» Анна Лешковцева прокомментировала победу команды на чемпионате мира во Франции.

«Я счастлива, что мы выиграли чемпионат мира, – приводят «Известия» слова Лешковцевой. – Хочу посвятить эту победу своему мужу, сыну и родителям. На празднование совсем нет времени, потому что сразу у нас начинаются отборочные матчи на чемпионат Европы «три на три».

Приятно, что Россия впервые стала чемпионом мира по баскетболу. Эта победа останется в истории. Надеюсь, что в ближайшее время кто-то повторит наше достижение. Если говорить про Евробаскет-2017, то я очень сильно расстроилась, что не попала в итоговую заявку. Однако победа на чемпионате мира компенсировала мои переживания. Все, что ни делается в этой жизни, все к лучшему».

Напомним, баскетбол «три на три» был включен в олимпийскую программму.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Девушка дня. Анна ЛешковцеваДевушка дня. Анна ЛешковцеваMVP чемпионата мира по баскетболу в формате 3x3Не попасть в сборную, но стать лучшим игроком мираНе попасть в сборную, но стать лучшим игроком мираИстория Анны Лешковцевой, которую в последний момент отцепили от сборной в преддверии Евробаскета, а через пару дней после вылета команды с
Футбол
Геннадий Орлов: Смолов из «Краснодара», Самедов – из «Спартака». Как им найти взаимодействие?
Футбол
Александр Кержаков: Неважно, чем буду заниматься до ЧМ-2018. С удовольствием совмещу это с ролью посла
Футбол
Полузащитник «Шахтера» Данченко стал игроком «Анжи»
Футбол
Петербург подаст заявку на проведение финала Лиги чемпионов
все новости