Луиш Нету на пресс-конференции ответил на один из вопросов по-русски

Защитник «Зенита» и сборной Португалии Луиш Нету на пресс-конференции перед матчем с Новой Зеландией показал знание русского языка.

- Я уже 4,5 года в Петербурге и, конечно, я чувствую себя как дома. Мои партнеры спрашивали меня о Петербурге, я рассказывал, насколько позволяли знания. Пока не удалось поработать гидом – время не позволяет отвлекаться на достопримечательности. Партнерам нравится город! - сказал Нету на португальском.



- Спасибо Санкт-Петербургу. Это город, который любит футбол, - добавил защитник «Зенита» и сборной Португалии по-русски.

Напомним, после двух туров группового этапа Кубка конфедерации Португалия набрала четыре очка благодаря ничьей с Мексикой (2:2) и победе над Россией (1:0). Новозеландцы проиграли оба матча – против россиян (0:2) и мексиканцев (1:2).

Матч Новая Зеландия – Португалия пройдет 24 июня на стадионе «Санкт-Петербург», встреча начнется в 18:00.