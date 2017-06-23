Аркадий Дворкович: Футбол в России есть
Источник: Татар-информКомментарии
Заместитель председателя правительства РФ, член правления РФС Аркадий Дворкович заявил, что футбол в стране есть, несмотря на множество шуток про обратное.
«Экономика футбола - это предмет, который стал частью нашей жизни, но пока ещё не стал предметом аналитических исследований. Футбол в России, несмотря на множество шуток, есть. Мы очень надеемся на «Спартак» в ближайшем сезоне», - цитирует Дворковича «Татар-информ».
Напомним, что ранее бывший главный тренер национальной сборной заявил, что Россия – нефутбольная страна.
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