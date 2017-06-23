Луиш Нету: Нам сказали, что поле стадиона «Санкт-Петербург» пока не готово, мы тренировались на другом

Защитник «Зенита» и сборной Португалии Луиш Нету поделился мнением о стадионе «Санкт-Петербург».



- Почему вы не тренировались на стадионе «Санкт-Петербург»?

- Нам сказали, что поле пока не готово, мы тренировались на другом. Я только повторяю, что слышал от ФИФА. Не знаю, какое состояние поля сейчас, но, думаю, оно в норме. Мы готовы ко всему, что может произойти на поле завтра.

- Как вам этот стадион, вы ведь играли на нем с «Зенитом»?

- Мы провели тут несколько матчей, чтобы проверить готовность поля. Это прекрасный стадион с великолепной атмосферой, звуком. Думаю, завтра будет так же, - приводит слова Нету корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, после двух туров группового этапа Кубка конфедерации Португалия набрала четыре очка благодаря ничьей с Мексикой (2:2) и победе над Россией (1:0). Новозеландцы проиграли оба матча – против россиян (0:2) и мексиканцев (1:2).

Матч Новая Зеландия – Португалия пройдет 24 июня на стадионе «Санкт-Петербург», встреча начнется в 18:00.