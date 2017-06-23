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«Зенит» сыграет в суперлиге вместо «Динамо»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко сообщил, что «Зенит» из Санкт-Петербурга включен в состав мужской суперлиги на сезон-2017/18 вместо краснодарского «Динамо».

«У нас есть изменения. Мужской краснодарский клуб «Динамо» снялся с первенства суперлиги-2017/18. Вместо него в следующем сезоне будет выступать клуб «Зенит» (Санкт-Петербург). В мужской суперлиге будет 14 клубов, как и в прошлом сезоне.

Клуб «Динамо» решил сосредоточиться на погашении своих долгов и на том, чтобы иметь сильную женскую команду. И потом уже потихоньку возрождать мужской волейбол. Мужское «Динамо» поэтому снялось с первенства суперлиги, они будут выступать в «Высшей лиге «Б»,- цитирует Еременко «Р-Спорт».

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