Вудкрофт покинул минское «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт завершил работу в клубе.

«Контракт с Крэйгом был расторгнут по соглашению сторон, – заявил генеральный директор «Динамо» Анатолий Курилец. – Клуб был готов продолжать с ним сотрудничество, но, учитывая пожелания Крэйга о прекращении контракта, мы договорились об увольнении по соглашению сторон без выплаты выходного пособия. Благодарим Крэйга за работу, которую он проделал в нашем клубе, и желаем ему дальнейших карьерных успехов и достижений.

В определенной степени решение Крэйга стало для нас неожиданностью, поэтому сейчас мы находимся в активном поиске специалиста, который станет главным тренером команды в предстоящем сезоне».

Напомним, 47-летний канадец проработал в «Динамо» один сезон. Под его руководством команда заняла пятое место в Западной конференции и в первом раунде плей-офф проиграла в серии с московским «Динамо».

Кроме того, Вудкрофт входил в тренерский штаб сборной Белоруссии.