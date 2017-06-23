Порноактриса предложила пари игрокам сборной России
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская порноактриса Алина Henessy предложила пари игрокам сборной России. В случае, если национальная команда выиграет Кубок конфедераций, девушка готова заняться сексом одновременно со всеми игроками сборной.
«Если Россия выиграет Кубок конфедераций, я обещаю самый масштабный гэнг-бэнг в моей карьере со всеми победителями Кубка конфедераций одновременно. Парни, есть смысл очень постараться», - заявила Алина.
Напомним, что ранее порноактириса уже предлагала 16-часовой секс-марафон нападающему «Зенита» Александру Кокорину, если он забьет пять мячей за весеннюю часть чемпионата России, однако Кокорин отличился всего однажды.
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