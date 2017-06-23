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Валерий Масалитин: У Головина все летит в стиле регби, нужно работать над ударом

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин оценил игру полузащитника армейцев Александра Головина в составе сборной России на Кубке конфедераций.

– Он нашел себя и поверил в свои силы. Конечно, мне нравится его игра, но удары надо отрабатывать. У Александра летит все в стиле регби. Удар есть, но он не поставленный. Нужно поработать. С другой стороны, никаких нареканий. Александр очень много помогает в обороне, закрывает проблемные зоны и разгоняет атаку. Головин, как и Игорь Акинфеев, провел два матча на хорошем уровне, – заявил Масалитин.

Завтра сборная России сыграет матч против команды Мексики в 3-м туре группового этапа Кубка конфедераций. Игра стартует в 18.00, а «Советский спорт» проведет ее текстовую трансляцию.

Голосование: Как завершится матч Россия – Мексика?

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