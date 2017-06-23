Официально: «Зенит» включен в Суперлигу вместо «Динамо» (Краснодар)

Генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко подтвердил, что волейбольный клуб «Зенит» принят в Суперлигу вместо краснодарского «Динамо», которое снялось с первенства.

- «Зенит» принят в Суперлигу на место снявшегося краснодарского «Динамо», - сказал Яременко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Победитель Лиги чемпионов уже в составе. Что известно про новый «Зенит»?

Последним клубом из Петербурга, участвовавшим в турнире, был «Автомобилист». В сезоне-2011/12 команда заняла последнее место, вылетев в Высшую лигу «А». Сейчас в Суперлиге выступает клуб из Ленинградской области – «Динамо-ЛО».

