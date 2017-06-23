Официально: «Зенит» включен в Суперлигу вместо «Динамо» (Краснодар)
Генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко подтвердил, что волейбольный клуб «Зенит» принят в Суперлигу вместо краснодарского «Динамо», которое снялось с первенства.
- «Зенит» принят в Суперлигу на место снявшегося краснодарского «Динамо», - сказал Яременко в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Победитель Лиги чемпионов уже в составе. Что известно про новый «Зенит»?
Последним клубом из Петербурга, участвовавшим в турнире, был «Автомобилист».
В сезоне-2011/12 команда заняла последнее место, вылетев в Высшую лигу «А».
Сейчас в Суперлиге выступает клуб из Ленинградской области –
«Динамо-ЛО».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически