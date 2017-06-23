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ФКС России планирует создать школьную лигу по киберспорту

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Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит сообщил, что федерация работает над созданием школьной лиги по киберспорту.

«Понимаем, что спрос с нас теперь будет по принципу «быстрее, выше, сильнее» и полностью к нему готовы. Что касается планов, то готовимся к первому в истории официальному чемпионату России по компьютерному спорту - как я уже говорил, он запланирован на осень этого года. Также у нас в работе запуск школьной лиги, образовательные проекты, открытие спортивных секций», — заявил Смит.

Напомним, что 21 июня ФКС России была наделена правами и обязанностями общероссийской спортивной (т.е. аккредитованной) федерации по виду спорта «компьютерный спорт» сроком на 1 год.

После выхода соответствующего приказа ФКС России будет иметь эксклюзивное право:

- Разрабатывать правила по виду спорту и вносить их на утверждение в Минспорта РФ;
- Вносить изменения в ЕВСК (Единая всероссийская спортивная классификация, которая содержит критерии присвоения разрядов и званий) по компьютерному спорту;
- Подавать соревнования в ЕКП (единый календарный план) Минспорта РФ и проводить официальные чемпионаты и кубки России, а также международные соревнования;
- Формировать сборную России;
- Устанавливать квалификационные требования для судей по виду спорта;
- А также всё остальное, предусмотренное ст. 16 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ».

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