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Кин может покинуть «Ювентус» из-за того, что клуб не заплатил его отцу за тракторы

Источник:  Sky SportsКомментарии

Форвард «Ювентуса» Мойзе Кин может продолжить карьеру в другом клубе из-за того, что клуб не смог выполнить обещания, данные его отцу.

В прошлом сезоне 17-летний итальянец стал первым игроком 2000 года рождения, которые дебютировали в пятерке ведущих европейских лиг.

«Ювентус» предложил контракт с зарплатой в 700 тысяч евро в год, и с этим все в порядке, – приводит Sky Sports слова отца Кина Биору. – Проблема в том, что нам также пообещали несколько тракторов для моего сельскохозяйственного бизнеса в Кот-д’Ивуаре. Но теперь они говорят, что для этого нет бюджета.

У меня есть несколько гекторов земли в Кот-д’Ивуаре, на которых я бы хотел выращивать рис и кукурузу. Я агроном. Я попросил сельхоз материалы, и они сказали, что все сделают без проблем. Но на днях юрист «Ювентуса» позвонил мне и сообщил, что они пересмотрели контракт, и на мои просьбы у них нет средств».

Добавим, что в прошлом сезоне Кин провел три матча в серии A и забил один гол.

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