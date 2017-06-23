«Ливерпуль» предложил «Монако» за Мбаппе 100 млн евро, но получил отказ

Как сообщает MARCA, «Монако» ответило отказом не предложение «Ливерпуля» по трансферу Килиана Мбаппе.

Согласно источнику, английский клуб готов был выложить за 18-летнего игрока сборной Франции 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что форвард планирует перейти в мадридский «Реал». При этом СМИ уверяют, что «Монако» не стал продавать нападающего в «ПСЖ» за 135 млн евро.

Напомним, контракт Мбаппе с «монегасками» рассчитан до 2019 года. В минувшем сезоне форвард забил 26 голов в 44 матчах.