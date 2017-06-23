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«Ливерпуль» предложил «Монако» за Мбаппе 100 млн евро, но получил отказ

Источник:  MarcaКомментарии

Как сообщает MARCA, «Монако» ответило отказом не предложение «Ливерпуля» по трансферу Килиана Мбаппе.

Согласно источнику, английский клуб готов был выложить за 18-летнего игрока сборной Франции 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что форвард планирует перейти в мадридский «Реал». При этом СМИ уверяют, что «Монако» не стал продавать нападающего в «ПСЖ» за 135 млн евро. 

Напомним, контракт Мбаппе с «монегасками» рассчитан до 2019 года. В минувшем сезоне форвард забил 26 голов в 44 матчах.

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