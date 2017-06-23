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Хачанов одолел Рублева и вышел в полуфинал турнира в Галле, где может сыграть против Федерера

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов обыграл своего соотечественника Андрея Рублева в рамках 1/4 финала турнира в Галле.

Встреча, которая длилась 2 часа 16 минут, завершилась со счетом 7:6 (10:8), 4:6, 6:3.

За все время игры Карен 19 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету Андрея 3 эйса, 4 двойные ошибки и 5 брейков.

Таким образом, Хачанов вышел в полуфинал турнира, где проведет встречу либо с швейцарцем Роджером Федерером (1), либо с немцем Флорианом Майером.

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