Сергей Голубович: Играть в Северной Америке для Костина не будет большой проблемой

Главный тренер юниорской сборной России среди игроков до 16 лет Сергей Голубович поделился мнением о шансах форварда Клима Костина закрепится в команде в НХЛ.

- Безусловно, это талантливый, габаритный форвард, который может сыграть нестандартно, имеет хорошие лидерские качества. Думаю, у него может все получиться. У него достаточно практики выступления на маленьких площадках за юниорскую сборную России, где он себя неплохо проявлял. Поэтому играть в Северной Америке не будет для него большой проблемой, - передает слова Голубовича ТАСС.

Добавим, что в рейтинге проспектов, который представило Центральное скаутское бюро НХЛ, Костин занимает первое место среди европейских полевых игроков.

Драфт НХЛ 2017 года пройдет в United Center в Чикаго. Первый раунд состоится 24 июня (2:00 мск), а раунды со второго по девятый - 24 июня (17:00 мск).