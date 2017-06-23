Александр Зинченко: Хотел бы вернуться в «Манчестер Сити»
Украинский полузащитник
Александр Зинченко, который в прошлом сезоне играл на правах аренды за ПСВ,
заявил, что хочет вернуться в «Манчестер Сити».
- Уже решено - вы
остаетесь в ПСВ или возвращаетесь в «Манчестер Сити»?
- Я бы не хотел
об этом говорить до тех пор, пока нет конкретных решений. Время все расставит
на свои места. Но я хотел бы вернуться в «Манчестер Сити», это мой дом, я
шел именно в этот клуб. Когда мне поступило предложение от «горожан», я даже не
раздумывал, потому что этот клуб тренирует один из лучших тренеров мира, и мне
хотелось бы с ним поработать, - цитирует Зинченко «Комсомольская правда в
Украине».
В прошедшем сезоне 20-летний Александр Зинченко провел 17 матчей
за ПСВ. В его активе четыре результативных паса.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически