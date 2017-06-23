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Александр Зинченко: Хотел бы вернуться в «Манчестер Сити»

Источник:  «Комсомольская правда — Украина»Комментарии

Украинский полузащитник Александр Зинченко, который в прошлом сезоне играл на правах аренды за ПСВ, заявил, что хочет вернуться в «Манчестер Сити».

- Уже решено - вы остаетесь в ПСВ или возвращаетесь в «Манчестер Сити»?

- Я бы не хотел об этом говорить до тех пор, пока нет конкретных решений. Время все расставит на свои места.  Но я хотел бы вернуться в «Манчестер Сити», это мой дом, я шел именно в этот клуб. Когда мне поступило предложение от «горожан», я даже не раздумывал, потому что этот клуб тренирует один из лучших тренеров мира, и мне хотелось бы с ним поработать, - цитирует Зинченко «Комсомольская правда в Украине».

В прошедшем сезоне 20-летний Александр Зинченко провел 17 матчей за ПСВ. В его активе четыре результативных паса.

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