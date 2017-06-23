«Флорида» надеется подписать Ягра

После драфта юниоров «Фрорида» намерена провести переговоры о новом контракте с чешским форвардом Яромиром Ягром.

- Я сказал его агенту, что мы поговорим после драфта расширения. У нас были продолжительные переговоры ранее, а в ближайшие пару дней я собираюсь поговорить с агентом еще раз, - рассказал генеральный менеджер « Пантерз» Дэйл Тэллон в интервью официальному сайту НХЛ.

В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ 45-летний форвард стал четвертым бомбардиром команды, записав на свой счет 46 (16+30) очков.