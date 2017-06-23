Петерис Скудра: Бобровский внес огромный вклад в выход «Коламбуса» в плей-офф

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал завоевание вратарем «Коламбус Блю Джекет» Сергеем Бобровским трофея лучшему вратарю прошедшего сезона НХЛ.

- Очень здорово, что отечественный вратарь получил этот приз — молодец Сергей, который провел в составе «Коламбуса» очень хороший сезон. Бобровский блестяще играл в регулярном чемпионате НХЛ. А приз «Везина Трофи» обычно вручается именно за «регулярку», поэтому успех Сергея абсолютно заслуженный.

Все-таки какой бы ни был хороший вратарь, в одиночку он не может вытащить команду в плей-офф или выиграть Кубок. «Коламбус» в минувшем сезоне играл достаточно неплохо, немало забивал голов. Не зря Торторелла получил приз как лучший тренер сезона. Поэтому я не могу сказать, что клуб вышел в Кубок Стэнли исключительно за счет Бобровского. Но он внес огромный вклад в этот результат, - передают слова Скудры «Известия».

В прошедшем сезоне Бобровский сыграл 63 матча и пропустил 127 шайб. Сергей уже становился обладателем «Везина Трофи» в 2013 году по итогам укороченного (из-за локаута) сезона.