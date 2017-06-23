Почта России запускает подарочные карты на подписку
В рамках подписной кампании Почта России
выпустила «Подарочные карты на подписку» номиналом 1000 рублей, использовать
которые можно до 31 декабря 2017 года на сайте podpiska.pochta.ru.
В качестве пилотного проекта выпущено 5000
подарочных карт, которые в настоящее время можно приобрести в центральных
отделениях Почты России в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде,
Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Челябинске и Казани. По итогам реализации
пилотного проекта планируется запуск продажи карт в почтовых отделениях других
городов.
«Подарочная карта на подписку – полезный
тематический подарок, который, мы уверены, понравится и старшему поколению, и
самым юным читателям. Это будет хороший повод зайти на подписной портал Почты
России и обнаружить там много интересного и полезного. На сайте представлено
более 2000 изданий для читателей всех возрастов», – отметила заместитель
генерального директора по почтовому бизнесу Почты России Инесса Галактионова.
Напомним, что оформить подписку можно во всех 42
тысячах почтовых отделений страны, на сайте podpiska.pochta.ru и с помощью мессенджера Viber, где
можно выписать издания не только для себя, но также для родных и близких в
других регионах России.