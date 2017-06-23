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Андрей Разин: В НХЛ Бобровскому осталось только выиграть Кубок Стэнли

Источник:  «Известия»Комментарии

Бывший главный тренер «Автомобилиста» и «Югры» Андрей Разин прокомментировал завоевание вратарем «Коламбуса» Сергеем Бобровским трофея лучшему вратарю прошедшего сезона НХЛ.

- Думаю, по этому сезону в НХЛ трудно было отыскать других вратарей, которые могли претендовать на звание лучших. Бобровский по праву заслужил этот приз. «Коламбус» — не такая сильная команда, но заслуженно вышла в плей-офф. И здесь очень большая заслуга Сергея.

Для вхождения в пантеон великих игроков НХЛ Бобровскому осталось только выиграть Кубок Стэнли. Тогда он точно войдет в этот список. Хотя и без этого в нынешнем десятилетии Сергей оказался в числе выдающихся фигур лиги. Своей работой, своим трудом и отношением к делу он показывает пример остальным, подтверждает, что можно выйти из глубинки и много добиться, - цитируют Разина «Известия».

В прошедшем сезоне Бобровский сыграл 63 матча и пропустил 127 шайб. Сергей уже становился обладателем «Везина Трофи» в 2013 году по итогам укороченного (из-за локаута) сезона.

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