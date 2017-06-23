Александр Зинченко: ЧМ-2018 в России? Я никогда не смешивал политику со спортом

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал, что он думает о шансах команды попасть на чемпионат мира-2018. Напомним, что турнир пройдет в России.

«Я смотрю в будущее с оптимизмом, у нас хорошая команда, которой по силам обыгрывать топ-команды мира. Я надеюсь, что наша мечта сбудется, и мы поедем на чемпионат мира.

ЧМ в России? Я никогда не смешивал политику со спортом, и сейчас это делать не нужно. Это самый высокий уровень турнира, на котором только может сыграть команда, и я думаю, нам было бы полезно себя попробовать на чемпионате мира», - цитирует Зинченко «Комсомольская правда в Украине».

Первый в истории чемпионат мира на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира будут сыграны в Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.