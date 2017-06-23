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Сильванус Нимели: Прибавляю от матча к матчу

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Форвард «Спартака» Сильванус Нимели поделился впечатлениями от контрольного матча с «Чертаново» (2:1) в Тарасовке.

«Нам предстоит еще много работы. Команда постепенно вкатывается в сезон. Есть ребята, которые тренируются давно – сразу после того, как команда вышла из отпуска. А есть те, кто присоединился к нам позже – это игроки национальных сборных. Но мы были к этому готовы. У нас программа расписана. Мы все делаем, как говорят нам тренеры. Я чувствую себя хорошо.

Я ждал таких матчей с самого начала своей карьеры в «Спартаке». Поэтому сыграл с удовольствием. К сожалению, на первых минутах я упустил хороший момент, поэтому нужно было сохранить холодную голову, чтобы не расстроиться из-за этого эпизода, и я сумел это сделать и в итоге помог команде выиграть, что было очень приятно.

Я чувствую, что во всем прибавляю – в скорости, технике. От матча к матчу, от тренировки к тренировке я прибавляю», – сказал Нимели в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, 18-летний либериец сравнял счет в начале второго тайма.

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