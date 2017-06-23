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Валерий Непомнящий: Сборная России находит свою игру, что вселяет огромный оптимизм

Источник:  ТАССКомментарии

Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка конфедераций между сборными России и Мексики.

- Второй тайм игры против португальцев показал, что не все безнадежно. У команды есть огромное желание - желание играть. Да, может, не все передачи доходили до группы атаки, но было множество опасных моментов. Сборная России начала находить свою игру, что вселяет огромный оптимизм.

Игра сборных Португалии и Мексики сильно отличается, и если ребята соберутся и будут играть как во втором тайме с португальцами, то у нашей сборной будут достаточно неплохие шансы. Мне кажется, главным минусом нашей команды является то, что ребята сами себя недооценивают, возможно, нет взаимопонимания и сыгранности. Однако больше всего меня беспокоит игра в обороне, центральные игроки мексиканцев очень четко доставляют мяч группе атаки, чего в нашей сборной пока нет, - передает слова Непомнящего ТАСС.

Напомним, что матч заключительного тура в группе А между российской и мексиканской командами пройдет в Казани. Встреча пройдет на поле стадиона «Казань Арена» и начнется в 18:00 по московскому времени.

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