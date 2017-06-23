Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Промоутер Джошуа: Мое внутреннее чувство подсказывает, что матч-реванш между Энтони и Кличко состоится

Источник:  Фансайт братьев КличкоКомментарии

Промоутер британского боксера, чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джоуша Эдди Хирн сказал, что считает вероятным повторный бой его подопечного против украинца Владимира Кличко.

«Вероятно, нам осталось около двух недель до принятия командой Кличко решения и изложения всех деталей. Интерес к матчу-реваншу действительно огромный: у нас были предложения их Нигерии, Китая, Лас-Вегаса. Некоторые из претендентов уже проводили боксерские поединки такого масштаба, некоторые – нет. Но выбор места проведения возможного реванша должен быть волнующим для каждого из боксеров. Бой на «Уэмбли» был рекордным, одним из тех, которые попадают в историю. Это значит, что если я скажу Кличко, что мы можем провести повторный поединок в Стратфорде (один из районов Лондона) на пару миллионов фунтов, он точно откажется от боя и уйдет на спортивную пенсию. Однако, если мы предложим ему, к примеру, поединок в Лас-Вегасе на MGM Grand, который принесет больше, чем первый бой, уверен, что Владимир согласится еще раз встретиться с Джошуа.  

У Энтони другая ситуация. Свою карьеру в профессионалах он рассматривает как путешествие длинной в восемь-десять лет, проводя по два боя в год. Он любит драться в Британии будет драться с кем угодно, но он не спешит. Что важно для него и меня как промоутера: мы хотим преодолеть барьеры, хотим убедиться, что творим историю. Бой на «Уэмбли» был для Энтони началом, тогда как Кличко уже подходит к завершении боксерской карьеры. В любом случае нам нужно сделать что-то особенное, а это требует времени. Однако, мое внутреннее чувство подсказывает, что этот бой произойдет», - цитирует Хирна сайт «Братство Кличко».

Напомним, первый поединок Кличко и Джошуа завершился победой британца нокаутом.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Злой гений. Как Андре Уорд занял трон, освобожденный МэйвезеромЗлой гений. Как Андре Уорд занял трон, освобожденный Мэйвезером«Советский спорт» рассказывает о том, как обидчик Сергея Ковалева остается непобедимым на ринге в течение 19 лет.Энтони Джошуа: Хочу еще один бой с КличкоЧемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа поделился мыслями о возможном реванше с Владимиром Кличко.Майк Тайсон: Хочу увидеть титульный бой Джошуа с ФьюриБывший чемпион мира Майк Тайсон заявил, что хотел бы увидеть поединок между Энтони Джошуа с Тайсоном Фьюри.Повторный бой Джошуа и Кличко может пройти в НигерииВторой поединок за звание чемпиона мира в тяжелом весе между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко, возможно, продет в Нигерии. Об этом сообщил промоутер британца Эдди Хирн.Виталий Кличко: Виню себя в поражении Владимира от ДжошуаЭкс-чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC, мэр Киева Виталий Кличко рассказал о своей реакции на поражение брата Владимира в поединке с Энтони Джошуа.Владимир Кличко: В течение двух недель я объявлю о своем будущемУкраинский боксер Владимир Кличко пока не определился касательно возможного матча-реванша с чемпионом мира по версиям IBF, WBA и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа.Джошуа освобожден от обязательной защиты по линии IBFМеждународная боксерская федерация (IBF) освободила британского тяжеловеса Энтони Джошуа от обязательной защиты титула ради реванша с украинцем Владимиром Кличко.Андрей Рябинский: Ковалев – Уорд – классический пример грязного судействаАндрей Рябинский: Ковалев – Уорд – классический пример грязного судействаГлава промоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский рассказал о будущем своей команды и продвижения своих боксеров за границей.Энтони Джошуа могут лишить чемпионского пояса IBFПромоутер Эдди Хирн, представляющий интересы тяжеловеса Энтони Джошуа, ожидает, что его боец в ближайшее время может быть лишен титула IBF.Александр Усик: Через три года проведу бой с ДжошуаУкраинский боксер первого тяжелого веса Александр Усик сказал, что в будущем планирует бой с чемпионом мира в тяжелом весе британцем Энтони Джошуа.Виталий Кличко: Я дал Владимиру неправильный совет во время боя с ДжошуаЭкс-чемпион мира в тяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко сказал, что он дал неправильный совет своему брату Владимиру во время его боя с Энтони Джошуа.Владимир Кличко: Бой с Джошуа лучший в карьере? Возможно и такБывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко поделился мнением о своем поражении от британца Энтони Джошуа.Победа ЦСКА над «Локо» в Лиге ВТБ, переход Силвы из «Монако» в «Ман. Сити» и новый контракт Конте. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.Владимир Кличко не появится в эфире передачи, на которой должен был рассказать о продолжении карьерыУкраинский боксер Владимир Кличко не появится в эфире телеканала «Интер», где должен был рассказать о продолжении карьеры, сообщает официальный сайт телеканала.Миочич вслед за Макгрегором хочет провести боксерский поединок с ДжошуаЧемпион UFC в тяжелой весовой категории Стипе Миочич выразил желание провести поединок с британским боксером Энтони Джошуа, который недавно одолел Владимир Кличко из Украины.Кличко объявит решение о продолжении карьеры 27 маяУкраинский боксер Владимир Кличко 27 мая в эфире телеканала «Интер» в программе «Большой бокс» объявит свое решение о продолжении профессиональной карьеры, сообщает пресс-служба украинского телеканала.Дмитрий Кудряшов: Бой между Джошуа и Кличко — настоящий экшнРоссийский боксер первого тяжелого веса Дмитрий Кудряшов поделился своим мнением о поединке между британцем Энтони Джошуа и украинцем Владимиром Кличко.Фрэнк Уоррен: Пока Джошуа только взял поносить пояса, принадлежащие ФьюриБританский промоутер Фрэнк Уоррен полагает, что Энтони Джошуа пока не может считаться общепризнанным чемпионом мира в тяжелом весе.Энтони Джошуа: Я хочу боксировать еще 10-12 летЧемпион мира в тяжелом весе по двум версиям Энтони Джошуа рассказал о своих дальнейших планах.Владимиру Кличко присвоен второй номер в рейтинге WBC41-летний украинский тяжеловес Владимир Кличко вернулся в рейтинг-лист Всемирного боксерского совета (WBC).
Футбол
Александр Кержаков: Смолов может и должен попробовать себя в одной из ведущих лиг Европы
Футбол
Вячеслав Малафеев: Если сборная начнет матч с Мексикой как концовку игры с Португалией – мы их додавим
Футбол
Геннадий Орлов: Смолов из «Краснодара», Самедов – из «Спартака». Как им найти взаимодействие?
Футбол
Александр Кержаков: Неважно, чем буду заниматься до ЧМ-2018. С удовольствием совмещу это с ролью посла
все новости
Энтони Джошуа
Энтони Джошуавсе новости
Владимир Кличко
Владимир Кличковсе новости