Промоутер Джошуа: Мое внутреннее чувство подсказывает, что матч-реванш между Энтони и Кличко состоится
Промоутер британского боксера, чемпиона мира в тяжелом
весе по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джоуша Эдди Хирн сказал, что
считает вероятным повторный бой его подопечного против украинца Владимира
Кличко.
«Вероятно, нам осталось около двух недель до
принятия командой Кличко решения и изложения всех деталей. Интерес к
матчу-реваншу действительно огромный: у нас были предложения их Нигерии, Китая,
Лас-Вегаса. Некоторые из претендентов уже проводили боксерские поединки такого
масштаба, некоторые – нет. Но выбор места проведения возможного реванша должен
быть волнующим для каждого из боксеров. Бой на «Уэмбли» был рекордным, одним из
тех, которые попадают в историю. Это значит, что если я скажу Кличко, что мы
можем провести повторный поединок в Стратфорде (один из районов Лондона) на
пару миллионов фунтов, он точно откажется от боя и уйдет на спортивную пенсию.
Однако, если мы предложим ему, к примеру, поединок в Лас-Вегасе на MGM Grand,
который принесет больше, чем первый бой, уверен, что Владимир согласится еще
раз встретиться с Джошуа.
У Энтони другая ситуация. Свою карьеру в
профессионалах он рассматривает как путешествие длинной в восемь-десять лет,
проводя по два боя в год. Он любит драться в Британии будет драться с кем
угодно, но он не спешит. Что важно для него и меня как промоутера: мы хотим преодолеть барьеры,
хотим убедиться, что творим историю. Бой на «Уэмбли» был для Энтони началом, тогда как Кличко уже подходит к
завершении боксерской карьеры. В любом случае нам нужно сделать что-то
особенное, а это требует времени. Однако, мое внутреннее чувство подсказывает, что этот бой произойдет», -
цитирует Хирна сайт «Братство Кличко».
Напомним, первый поединок Кличко и Джошуа
завершился победой британца нокаутом.