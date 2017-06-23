Промоутер Джошуа: Мое внутреннее чувство подсказывает, что матч-реванш между Энтони и Кличко состоится

Промоутер британского боксера, чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF и IBO Энтони Джоуша Эдди Хирн сказал, что считает вероятным повторный бой его подопечного против украинца Владимира Кличко.

«Вероятно, нам осталось около двух недель до принятия командой Кличко решения и изложения всех деталей. Интерес к матчу-реваншу действительно огромный: у нас были предложения их Нигерии, Китая, Лас-Вегаса. Некоторые из претендентов уже проводили боксерские поединки такого масштаба, некоторые – нет. Но выбор места проведения возможного реванша должен быть волнующим для каждого из боксеров. Бой на «Уэмбли» был рекордным, одним из тех, которые попадают в историю. Это значит, что если я скажу Кличко, что мы можем провести повторный поединок в Стратфорде (один из районов Лондона) на пару миллионов фунтов, он точно откажется от боя и уйдет на спортивную пенсию. Однако, если мы предложим ему, к примеру, поединок в Лас-Вегасе на MGM Grand, который принесет больше, чем первый бой, уверен, что Владимир согласится еще раз встретиться с Джошуа.

У Энтони другая ситуация. Свою карьеру в профессионалах он рассматривает как путешествие длинной в восемь-десять лет, проводя по два боя в год. Он любит драться в Британии будет драться с кем угодно, но он не спешит. Что важно для него и меня как промоутера: мы хотим преодолеть барьеры, хотим убедиться, что творим историю. Бой на «Уэмбли» был для Энтони началом, тогда как Кличко уже подходит к завершении боксерской карьеры. В любом случае нам нужно сделать что-то особенное, а это требует времени. Однако, мое внутреннее чувство подсказывает, что этот бой произойдет», - цитирует Хирна сайт «Братство Кличко».

Напомним, первый поединок Кличко и Джошуа завершился победой британца нокаутом.