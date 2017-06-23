Александр Зинченко: Гвардиоле нужно дать немножко времени

Украинский полузащитник Александр Зинченко, который в прошлом сезоне играл на правах аренды за ПСВ, рассказал о том, какие впечатления у него остались от работы с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.

- Какие у вас впечатления от Пепа Гвардиолы?

- У меня очень много приятных впечатлений о нем. Это человек, который всегда ставит перед собой высокие цели, понимает, как к ним идти, и добивается своего. Ему просто нужно дать немножечко времени. Этот сезон был для него больше адаптационный, а дальше – больше.

- Какими словами он вас провожал в ПСВ?

- Он сказал, что для меня это хороший вариант, тем более, команда играла в Лиге чемпионов. Кроме того, это был мой первый год в Европе, и тоже нужна была адаптация. А в ПСВ работает его хороший друг Филипп Коку, которому он доверял. Я выслушал мнение Гвардиолы и принял его, - цитирует Зинченко «Комсомольская правда в Украине».

В прошедшем сезоне 20-летний Александр Зинченко провел 17 матчей за ПСВ. В его активе четыре результативных паса.