Александр Зинченко: Гвардиоле нужно дать немножко времени
Украинский
полузащитник Александр Зинченко, который в прошлом сезоне играл на правах
аренды за ПСВ, рассказал о том, какие впечатления у него остались от работы с
главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой.
- У меня очень
много приятных впечатлений о нем. Это человек, который всегда ставит перед
собой высокие цели, понимает, как к ним идти, и добивается своего. Ему просто
нужно дать немножечко времени. Этот сезон был для него больше адаптационный, а
дальше – больше.
- Какими словами он вас
провожал в ПСВ?
- Он сказал,
что для меня это хороший вариант, тем более, команда играла в Лиге чемпионов.
Кроме того, это был мой первый год в Европе, и тоже нужна была
адаптация. А в ПСВ работает его хороший друг Филипп Коку, которому он
доверял. Я выслушал мнение Гвардиолы и принял его, - цитирует Зинченко «Комсомольская
правда в Украине».
В прошедшем сезоне 20-летний Александр Зинченко провел 17 матчей
за ПСВ. В его активе четыре результативных паса.