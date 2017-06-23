Рашид Рахимов: Мексика – не из стабильных, даже у новозеландцев было достаточно моментов

Бывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов рассказал о своих ожиданиях перед матчем Кубка конфедераций Мексика – Россия.

«Сборной нужна только победа. С другой стороны, если мы побежим вперед, то напоремся на очень быструю игру мексиканцев в атаке. Поэтому с первых минут нужно будет действовать очень надежно и ни в коем случае не пропускать.

Но соперник не из стабильных, и даже новозеландцы имели достаточно возможностей отличиться. Хотя на ту игру у «трехцветных» вышло сразу восемь новых футболистов, и большинство из них действовало неудачно», – приводит «RT на русском» слова Рахимова.

Напомним, матч Мексика – Россия пройдет 24 июня на «Казань Арене». Начало – 18:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча