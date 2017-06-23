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Генеральный секретарь ВФВ: «Зенит» предоставил все гарантии

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко прокомментировал решение о включении санкт-петербургского «Зенита» в состав суперлиги на сезон 2017-2018.

«Включение нового клуба в состав мужской суперлиги – «Зенита» из Санкт-Петербурга – это хорошо, мы сохраняем количество участников. Я думаю, что этот проект получит развитие, учитывая возможности Санкт-Петербурга, любовь к волейболу, традиции и поддержку ПАО «Газпром». Это долгосрочный и серьёзный проект, который послужит развитию волейбола России в любом случае.

Они предоставили все финансовые гарантии. Есть и письмо, подписанное Алексеем Борисовичем Миллером с просьбой допустить клуб и с финансовыми гарантиями. Насколько мне известно, волейбольный клуб «Зенит» будет отдельной структурой», - приводит слова Яременко «Р-Спорт».

Напомним, «Зенит» заменит в суперлиге краснодарское «Динамо».

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