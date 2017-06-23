Защитник ЦСКА Фернандес приступил к тренировкам в общей группе

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прибыл на сбор в Австрии и начал тренировки в общей группе. Об этом информирует официальный сайт армейской команды.

«В Австрию наш футболист прилетел из Стокгольма, где для него была изготовлена специальная защитная маска. В ней Марио определённое время будет тренироваться и играть. В двух ближайших товарищеских матчах, запланированных на 24 и 25 июня, Фернандес участия не примет, зато уже сегодня он работал наравне со всеми в общей группе», - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Ранее Фернандес подписал пятилетний контракт с армейским клубом. В минувшем сезоне Фернандес принял участие в 36 матчах московского клуба и забил шесть мячей.