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Защитник ЦСКА Фернандес приступил к тренировкам в общей группе

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Защитник ЦСКА Марио Фернандес прибыл на сбор в Австрии и начал тренировки в общей группе. Об этом информирует официальный сайт армейской команды.

«В Австрию наш футболист прилетел из Стокгольма, где для него была изготовлена специальная защитная маска. В ней Марио определённое время будет тренироваться и играть. В двух ближайших товарищеских матчах, запланированных на 24 и 25 июня, Фернандес участия не примет, зато уже сегодня он работал наравне со всеми в общей группе», - говорится в сообщении пресс-службы ЦСКА.

Ранее Фернандес подписал пятилетний контракт с армейским клубом.  В минувшем сезоне Фернандес принял участие в 36 матчах московского клуба и забил шесть мячей.

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