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Марио Фернандес: Рассчитываю довольно быстро набрать хорошую форму

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о своем самочувствии и о том, как проходит восстановление после травмы.

- У меня все хорошо. С момента операции прошло уже около месяца, восстановление идет нормально. Еще ощущается небольшой отек, но доктора разрешили мне участвовать во всех тренировках, единственное, нужно будет носить маску. Это не станет мне помехой, так что рассчитываю довольно быстро набрать хорошую форму, - рассказал Фернандес в интервью CSKA TV.

Напомним, что Фернандес подписал пятилетний контракт с армейским клубом.  В минувшем сезоне Фернандес принял участие в 36 матчах московского клуба и забил шесть мячей.

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