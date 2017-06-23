Рашид Рахимов: Критика сборной – это нормально. К таким моментам тоже нужно быть готовым
Бывший главный тренер
«Терека» Рашид Рахимов высказался о критике в адрес сборной России.
«Критика – это нормально. К таким моментам тоже нужно быть готовым. Если не выйдем в плей-офф, потребуется провести тщательный анализ. Время до чемпионата мира у нас еще есть.
Но лично я не назову невыход в полуфинал трагедией. Мы все придаем большое значение Кубку конфедераций, тогда как в турнире участвуют далеко не самые сильные команды», – приводит «RT на русском» слова Рахимова.
Напомним, перед заключительным туром группового этапа Кубка конфедераций сборная России занимает третье место с тремя очками. У Мексики и Португалии на одно очко больше.
Напомним, матч Мексика – Россия пройдет 24 июня на «Казань Арене». Начало – 18:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Матч
Место и дата
24 июня 18:00, Казань Арена, Текстовая трансляция