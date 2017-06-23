Рашид Рахимов: Критика сборной – это нормально. К таким моментам тоже нужно быть готовым

Бывший главный тренер «Терека» Рашид Рахимов высказался о критике в адрес сборной России.

«Критика – это нормально. К таким моментам тоже нужно быть готовым. Если не выйдем в плей-офф, потребуется провести тщательный анализ. Время до чемпионата мира у нас еще есть.

Но лично я не назову невыход в полуфинал трагедией. Мы все придаем большое значение Кубку конфедераций, тогда как в турнире участвуют далеко не самые сильные команды», – приводит «RT на русском» слова Рахимова.

Напомним, перед заключительным туром группового этапа Кубка конфедераций сборная России занимает третье место с тремя очками. У Мексики и Португалии на одно очко больше.

Напомним, матч Мексика – Россия пройдет 24 июня на «Казань Арене». Начало – 18:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча