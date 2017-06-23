Александр Волков: Надеюсь, что «Зенит» из Санкт-Петербурга в перспективе будет не хуже казанского «Зенита»

Олимпийский чемпион Александр Волков рассказал о перспективах волейбольного клуба «Зенит» из Санкт-Петербурга.

- Надеюсь, что «Зенит» из Санкт-Петербурга в перспективе будет очень серьезным клубом и ничуть не хуже казанского «Зенита». Каждая команда должна стремиться к этому уровню. Клуб новый, сырой пока у нас. Хорошо, что в российском волейболе появился еще один клуб. Дай бог, чтобы все было хорошо. 18 июля у нас уже начинается подготовка к сезону, - передает слова Волкова «Р-Спорт».

Напомним, что в пятницу, 23 июня, волейбольный клуб «Зенит» был принят в Суперлигу вместо краснодарского «Динамо», которое снялось с первенства.