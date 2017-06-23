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Вице-президент «Барселоны»: Штраф Месси? Это делается, чтобы не дать Роналду оказаться на скамье подсудимых

Источник:  Sport.esКомментарии

Вице-президент «Барселоны» Карлес Вилларруби высказался по поводу решения заменить для Лионеля Месси условный срок на штраф. Он считает, что это связано с желанием не дать оказаться на скамье подсудимых Криштиану Роналду.

«Мне трудно представить, чтобы такое случилось, если бы не было схожей проблемы у другого игрока. Все, что происходит, делается с одной очень четкой целью – не дать Роналду оказаться на скамье подсудимых. Они не хотят, чтобы появилось фото Роналду на скамье подсудимых, хотя Месси пришлось через это пройти.

Хотел бы, чтобы у Роналду была такая же презумпция невиновности, как и у Месси. Про Месси они говорили, что он глава мафиозного клана или ОПГ, а сейчас министр по налогам и сборам говорит о презумпции невиновности Роналду», - цитирует Вилларруби Sport.es.

Напомним, изначально планировалось, что органы правопорядка вынесут вердикт о тюремном заключении Месси на 21 месяц, однако было принято решение, аргентинец выплатит штраф в размере 252 000 евро. Роналду на данный момент также подозревается в неуплате налогов.

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