Вице-президент «Барселоны»: Штраф Месси? Это делается, чтобы не дать Роналду оказаться на скамье подсудимых
Вице-президент «Барселоны»
Карлес Вилларруби высказался по
поводу решения заменить для Лионеля Месси условный срок на штраф. Он считает,
что это связано с желанием не дать оказаться на скамье подсудимых Криштиану
Роналду.
«Мне трудно представить, чтобы такое случилось, если бы не
было схожей проблемы у другого игрока. Все, что происходит, делается с одной
очень четкой целью – не дать Роналду оказаться на скамье подсудимых. Они не
хотят, чтобы появилось фото Роналду на скамье подсудимых, хотя Месси пришлось
через это пройти.
Хотел бы, чтобы у Роналду была такая же презумпция
невиновности, как и у Месси. Про Месси они говорили, что он глава мафиозного
клана или ОПГ, а сейчас министр по налогам и сборам говорит о презумпции
невиновности Роналду», - цитирует Вилларруби Sport.es.
Напомним,
изначально планировалось, что органы правопорядка вынесут вердикт о тюремном
заключении Месси на 21 месяц, однако было принято решение, аргентинец выплатит
штраф в размере 252 000 евро. Роналду на данный момент также подозревается в
неуплате налогов.