Blizzard объявила о значительных изменениях комплектов карт в Hearthstone

Компания Blizzard сообщила о грядущих изменениях комплектов карт в Hearthstone.



Когда игрок будет открывать в комплекте карт легендарную карту, это заведомо будет карта, которой у него еще нет. Если у пользователя есть золотая или обычная версия легендарной карты, то ее копия не выпадет до тех пор, пока он не соберет все легендарные карты из этого набора. Теперь все карты будут выпадать по столько, сколько можно использовать в колоде. То есть не больше 3 одинаковых карт (обычных, редких или эпических) в одном комплекте.



Начиная со следующего дополнения, игроки будут гарантированно получать легендарную карту при открытии первых 10 комплектов карт из нового набора.





В ближайшие несколько дней Blizzard проведет промоакцию, посвященную наборам карт из дополнения «Экспедиция в Ун’Горо»:



Оригинальные комплекты карт Промокомплекты карт

7 комплектов +2 комплекта = целых 9 комплектов

15 комплектов +5 комплектов = целых 20 комплектов

40 комплектов +12 комплектов = целых 52 комплекта

60 комплектов +18 комплектов = целых 78 комплектов