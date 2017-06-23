Ферстаппен показал лучшее время на второй практике Гран-при Азербайджана, Квят – восьмой
На Гран-при Азербайджана состоялась вторая свободная практика. Лучший результат показал пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Отметим также, что во время тренировки Ферстаппен разбил
болид. На втором месте Валттери Боттас из «Мерседеса», на третьем – еще один
представитель «Ред Булла» Даниэля Риккардо. Россиянин Даниил Квят из «Торо
Россо» показал восьмой результат.
Гран-при Азербайджана
Вторая свободная практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») 1.43,362
2. Валттери Боттас («Мерседес») +0,100
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,111
4. Кими Райкконен («Феррари») +0,127
5. Себастьян Феттель («Феррари») +0,253
6. Ланс Стролл («Уильямс») +0,751
7. Серхио Перес («Форс-Индия») +0,944
8. Даниил Квят («Торо Россо») +0,959
9. Эстебан Окон («Форс-Индия») +1,122
10.Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,163
11. Фелипе Масса («Уильямс») +1,247
12. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,153
13. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +2,371
14. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,469
15. Нико Хюлькенберг («Рено») +2,641
16. Джолион Палмер («Рено») +2,699
17. Стоффель Вандорн («Макларен») +2,812
18. Паскаль Верляйн («Заубер») +3,788
19. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,985
20. Ромен Грожан («Хаас») +4,360