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Александр Мичков: Митрион по зубам Емельяненко

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Российский тренер Александр Мичков, ранее работавший с Федором Емельяненко, сказал, что Мэтт Митрион вполне по силам россиянину.

«Федор готовился в Голландии, я его не видел. Митрион, конечно, по зубам Федору, ничего сложного там нет. Федор и быстрее, и пожестче, и более обучен в ударной технике. Если со здоровьем все нормально, то все должно быть в порядке», - приводит слова Мичкова «Р-Спорт».

Напомним, что 24 июня в «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке пройдет поединок между Емельяненко и американским бойцом Мэттом Митрионом.

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