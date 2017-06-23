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Дмитрий Кузнецов: Кто знал, что Австралия дважды забьет Германии?

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший футболист сборной России Дмитрий Кузнецов поделился мнением о шансах сборной Германии на Кубке конфедераций.

«В футболе никогда нельзя сказать, что все уже ясно. Всегда имеет место, например, недооценка соперника — разве можно было предполагать, что австралийцы аж дважды немцам забьют в первом туре? В том поединке Бундестим, естественно, солиднее смотрелась, однако игра могла и вничью завершиться вполне», - приводит слова Кузнецова «Газета.Ру».

Напомним, что в матче первого тура Кубка конфедераций немцы переиграли австралийцев со счетом 3:2.

Матч

Австралия - Германия - 2:3 (1:2)

Голы

Штиндль 5 (0:1). Рогич 41 (1:1). Дракслер 44 (1:2 - пен.). Горецка 48 (1:3). Юрич 56 (2:3).

Состав

Австралия: Райан, Бехич, Сэйнсбери, Райт, Дегенек, Муй, Рогич (Троизи, 70), Луонго (Круз, 46), Миллиган, Юрич (Кэйхилл, 86), Леки

Германия: Лено, Хектор, Мустафи, Рюдигер, Руди, Горецка, Киммих, Брандт (Зюле, 63), Дракслер, Вагнер (Вернер, 58), Штиндль (Джан, 78)

Предупреждения:

Сэйнсбери, 64 - Горецка, 55

Судья:

Марк Гейгер (США)

Место и дата

19 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция

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