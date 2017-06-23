Дмитрий Кузнецов: Кто знал, что Австралия дважды забьет Германии?
Бывший футболист сборной России Дмитрий Кузнецов поделился мнением о шансах сборной Германии на Кубке конфедераций.
«В футболе никогда нельзя сказать, что все уже ясно. Всегда имеет место, например, недооценка соперника — разве можно было предполагать, что австралийцы аж дважды немцам забьют в первом туре? В том поединке Бундестим, естественно, солиднее смотрелась, однако игра могла и вничью завершиться вполне», - приводит слова Кузнецова «Газета.Ру».
Напомним, что в матче первого тура Кубка конфедераций немцы переиграли австралийцев со счетом 3:2.
Матч
Австралия - Германия - 2:3 (1:2)
Голы
Штиндль 5 (0:1). Рогич 41 (1:1). Дракслер 44 (1:2 - пен.). Горецка 48 (1:3). Юрич 56 (2:3).
Состав
Австралия: Райан, Бехич, Сэйнсбери, Райт, Дегенек, Муй, Рогич (Троизи, 70), Луонго (Круз, 46), Миллиган, Юрич (Кэйхилл, 86), Леки
Германия: Лено, Хектор, Мустафи, Рюдигер, Руди, Горецка, Киммих, Брандт (Зюле, 63), Дракслер, Вагнер (Вернер, 58), Штиндль (Джан, 78)
Предупреждения:
Судья:
Марк Гейгер (США)
Место и дата
19 июня 18:00, Фишт, Текстовая трансляция