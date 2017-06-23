Дмитрий Кузнецов: Кто знал, что Австралия дважды забьет Германии?

Бывший футболист сборной России Дмитрий Кузнецов поделился мнением о шансах сборной Германии на Кубке конфедераций.

«В футболе никогда нельзя сказать, что все уже ясно. Всегда имеет место, например, недооценка соперника — разве можно было предполагать, что австралийцы аж дважды немцам забьют в первом туре? В том поединке Бундестим, естественно, солиднее смотрелась, однако игра могла и вничью завершиться вполне», - приводит слова Кузнецова «Газета.Ру».

Напомним, что в матче первого тура Кубка конфедераций немцы переиграли австралийцев со счетом 3:2.