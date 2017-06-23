«Халл Сити» рассчитывает договориться с «Челси» об аренде Каласа

Защитник «Челси» Томаш Калас входит в сферу интересов «Халл Сити», который возглавил Леонид Слуцкий.

Главный тренер «тигров» рассчитывает уговорить 24-летнего чеха провести в команде сезон на правах аренды.

«Халл Сити» нуждается в игроках обороны после того, как команду покинули Харри Магуайр, Кертис Дэвис и Андреа Раннокиа.

Калас принадлежит «Челси» с 2010 года, однако за семь лет провел за команду всего четыре матча. В то же время он выступал в пяти других клубах на правах аренды.

Минувший сезон Калас провел в чемпионшипе в «Фулхэме» и забил один гол в 38 матчах.

Ранее он играл в «Сигме» (Оломоуц), «Витессе», «Кельне» и «Миддлсбро».