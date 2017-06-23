Юрий Лукин: Клубы КХЛ не согласились с вариантом в виде серий до трех побед в первых двух раундах плей-офф

Генеральный менеджер «Локомотива» Юрий Лукин рассказал, что клубы КХЛ не согласились с предложенным форматом в виде серий до трех побед в первых двух раундах плей-офф.

- Был вариант сделать первый раунд до трех побед из пяти игр. Клубы с этим не согласились, поскольку была вероятность непредсказуемости результатов. В семи матчах есть больше вероятность выигрыша команды, которая сильнее. Через год все должно войти в нужное русло, мы вернемся к играм плей-офф через день.

С учетом сохранения Евротура, чемпионата мира и Игр, на которые «улетает» больше месяца, нужно было сокращать матчи. 56 и 54 - не столь принципиально. График очень плотный, фактически игры все через день, - передает слова Лукина ТАСС.

Ранее КХЛ сообщила о том, организация завершила разработку проекта календаря на новый сезон и направила его участникам чемпионата. Финальная версия документа будет опубликована после его окончательного согласования со всеми клубами.