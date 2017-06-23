Петреску намерен пожаловаться на «Кубань» в Спортивный арбитражный суд

Николай Пырнэу, агент тренера Дана Петреску, рассказал, что румынский специалист готов обратиться в Спортивный арбитражный суд с целью взыскать с футбольного клуба «Кубань» задолженность по зарплате.

- «Кубань» до сих пор не перечислила Петреску ни копейки, в октябре будет ровно год с момента, как клуб ничего не платит. После обращения Петреску в палату по разрешению споров ФИФА клуб также ничего не перечислял. Мы однозначно будем обращаться в КАС, будем идти до конца, - передает слова представителя Петреску ТАСС.

Напомним, Дан Петреску покинул «Кубань» 4 октября 2016 года. После этого тренер подал жалобу в палату по разрешению споров РФС. В РФС удовлетворили требование тренера и обязали клуб погасить долги, а также запретили «Кубани» регистрировать новых игроков.

Позже агент Петреску сказал, что его клиент выиграл дело в ФИФА.