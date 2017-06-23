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Станислав Шевченко: «Зенит» сможет составить конкуренцию лидерам Суперлиги

Источник:  Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)Комментарии

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко прокомментировал включение петербургского «Зенита» в состав участников Суперлиги. 

- В адрес ВФВ пришло письмо от заместителя губернатора Краснодарского края Алексеенко Андрея Анатольевича с просьбой снять с соревнований мужскую команду «Динамо» (Краснодар) по финансовым соображениям. Одновременно с этим пришло ходатайство от федерации волейбола Петербурга и Алексея Борисовича Миллера об участии волейбольного клуба «Зенит» в Суперлиге. Хочу отметить, что Петербург - город спортивных и волейбольных традиций.

Там располагается знаменитая Академия волейбола имени Вячеслава Платонова. Я очень рад, что члены Президиума пошли навстречу и проголосовали положительно в этом вопросе. «Зенит» ставит перед собой самые амбициозные задачи и сможет составить конкуренцию лидерам Суперлиги, что положительно скажется на уровне развития российского волейбола. Хочу пожелать клубу удачи и больших спортивных достижений, - приводит слова Шевченко официальный сайт ВФВ. 

Победитель Лиги чемпионов уже в составе. Что известно про новый «Зенит»?

Напомним, 23 июня генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко подтвердил, что волейбольный клуб «Зенит» принят в Суперлигу вместо краснодарского «Динамо», которое снялось с первенства.

Последним клубом из Петербурга, участвовавшим в турнире, был «Автомобилист». В сезоне-2011/12 команда заняла последнее место, вылетев в Высшую лигу «А». Сейчас в Суперлиге выступает клуб из Ленинградской области – «Динамо-ЛО».  

Краснодарское «Динамо» будет выступать в Высшей лиге «Б»

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