Станислав Шевченко: «Зенит» сможет составить конкуренцию лидерам Суперлиги

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко прокомментировал включение петербургского «Зенита» в состав участников Суперлиги.

- В адрес ВФВ пришло письмо от заместителя губернатора Краснодарского края Алексеенко Андрея Анатольевича с просьбой снять с соревнований мужскую команду «Динамо» (Краснодар) по финансовым соображениям. Одновременно с этим пришло ходатайство от федерации волейбола Петербурга и Алексея Борисовича Миллера об участии волейбольного клуба «Зенит» в Суперлиге. Хочу отметить, что Петербург - город спортивных и волейбольных традиций.

Там располагается знаменитая Академия волейбола имени Вячеслава Платонова. Я очень рад, что члены Президиума пошли навстречу и проголосовали положительно в этом вопросе. «Зенит» ставит перед собой самые амбициозные задачи и сможет составить конкуренцию лидерам Суперлиги, что положительно скажется на уровне развития российского волейбола. Хочу пожелать клубу удачи и больших спортивных достижений, - приводит слова Шевченко официальный сайт ВФВ.

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