Тельо предпочел «Бетис» «Зениту»
Нападающий «Барселоны» Кристиан Тельо решил перейти в «Бетис»,
несмотря на интерес «Зенита». Об этом сообщают испанские СМИ.
Как информирует Diario Gol, Тельо может в ближайшее время официально стать игроком «Бетиса».
Игроком также интересовался «Зенит», но сам футболист решил продолжить карьеру
в Испании. Сумма трансфера составит около 12 миллионов евро.
В прошедшем сезоне 25-летний Кристиан Тельо играл на правах аренды за «Фиоретину». Он провел 42 матча и забил четыре мяча при восьми голевых передачах.
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