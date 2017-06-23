Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Тельо предпочел «Бетис» «Зениту»

Комментарии

Нападающий «Барселоны» Кристиан Тельо решил перейти в «Бетис», несмотря на интерес «Зенита». Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Diario Gol, Тельо может в ближайшее время официально стать игроком «Бетиса». Игроком также интересовался «Зенит», но сам футболист решил продолжить карьеру в Испании. Сумма трансфера составит около 12 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 25-летний Кристиан Тельо играл на правах аренды за «Фиоретину». Он провел 42 матча и забил четыре мяча при восьми голевых передачах.

Муса вернется в ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Муса вернется в ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛМуса вернется в ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Трансфер Дриусси в «Зенит» может сорваться из-за допинг-скандалаФорвард «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси, возможно, не перейдет в «Зенит». Он может получить наказание за употребление допинга.Иван Соловьев: Петербург с появлением «Тосно» и возрождением «Динамо» должен догонять столицуПолузащитник «Динамо-СПб» Иван Соловьев, ранее выступавший за «Зенит», рассказал, что он думает о перспективах развития футбола в Санкт-Петербурге.Иван Соловьев: Тимощук станет отличным тренеромПолузащитник «Динамо-СПб» Иван Соловьев, ранее выступавший за «Зенит», рассказал, что он думает о будущем Анатолия Тимощука. Напомним, что Тимощук входит в тренерский штаб «Зенита».«Халл Сити» рассчитывает договориться с «Челси» об аренде КаласаЗащитник «Челси» Томаш Калас входит в сферу интересов «Халл Сити», который возглавил Леонид Слуцкий.Вице-президент «Барселоны»: Штраф Месси? Это делается, чтобы не дать Роналду оказаться на скамье подсудимыхВице-президент «Барселоны» Карлес Вилларруби высказался по поводу решения заменить для Лионеля Месси условный срок на штраф. Он считает, что это связано с желанием не дать оказаться на скамье подсудимых Криштиану Роналду.Нету заговорил по-русски, а Сантуш сравнил Россию с Новой ЗеландиейНету заговорил по-русски, а Сантуш сравнил Россию с Новой ЗеландиейНа предматчевую пресс-конференцию сборной Португалии пришел защитник «Зенита» Луиш Нету, который удивил журналистов знанием русского языка.Стадион, который круче арены на Крестовском. Тут тренировался Криштиану РоналдуСтадион, который круче арены на Крестовском. Тут тренировался Криштиану РоналдуОдна из тренировочных площадок КК-2017 и ЧМ-2018 – «Турбостроитель». «Советский спорт» рассказывает, почему он круче стадиона на Крестовском«Ливерпуль» предложил «Монако» за Мбаппе 100 млн евро, но получил отказКак сообщает MARCA, «Монако» ответило отказом не предложение «Ливерпуля» по трансферу Килиана Мбаппе.Кин может покинуть «Ювентус» из-за того, что клуб не заплатил его отцу за тракторыФорвард «Ювентуса» Мойзе Кин может продолжить карьеру в другом клубе из-за того, что клуб не смог выполнить обещания, данные его отцу.«Зенит» проведет второй сбор в АвстрииВторой сбор петербургского клуба пройдет в австрийском Китцбюэле, сообщает официальный сайт команды.Артем Дзюба: У Манчини тяжелые тренировки, но мы прорвемсяНападающий «Зенита» Артем Дзюба поведал о своих впечатлениях при новом главном тренере Роберто Манчини.«Тоттенхэм» продолжает вести переговоры по трансферу хавбека «Шальке»Руководство, а также тренерский штаб «Тоттенхэма» заинтересованы в услугах полузащитника «Шальке 04» Макса Майера.«Валенсия» предлагает за голкипера «Ювентуса» 6 млн евроКак сообщает Goal, «Валенсия» проявляет интерес к голкиперу «Ювентуса» Нето, которого также связывают с переходом в «Милан».Неймар: Вальверде – сильный специалистНападающий «Барселоны» Неймар прокомментировал назначение на пост главного тренера каталонского клуба Эрнесто Вальверде.Испанский суд назначил Месси штраф в 252 тысячи евроВерховный суд Испании принял решение о замене наказания нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.Неймар расстался с невестойНападающий «Барселоны» Неймар расстался с невестой Бруной Маркезине.Дембеле хочет покинуть «Боруссию» из-за ухода ТухеляКак сообщает Eurosport, полузащитник сборной Франции Усман Дембеле планирует сменить клубную прописку этим летом.Дани Алвес: Я восхищаюсь ГвардиолойЗащитник «Ювентуса» Дани Алвес поделился мнением о своем уходе из стана туринского клуба.Агент Кайоде проведет переговоры с ЦСКА и «Локомотивом»Как сообщает Kronen Zeitung, форвард «Аустрии» Оларенваджу Кайоде может перебраться в РФПЛ.
Волейбол
Официально: «Зенит» включен в Суперлигу вместо «Динамо» (Краснодар)
Футбол
Валерий Масалитин: У Головина все летит в стиле регби, нужно работать над ударом
Бокс
Бой Лебедев – Флэнаган перенесен на 9 июля
Футбол
Александр Кержаков: Смолов может и должен попробовать себя в одной из ведущих лиг Европы
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Бетис
Бетискалендарьстатистика
Кристиан Тельо
Кристиан Тельовсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы