Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Гуськов: Гусев созрел для НХЛ

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Эксперт «Советского спорта», второй защитник-снайпер отечественных чемпионатов Александр Гуськов – о перспективах форварда СКА и сборной России Никиты Гусева заиграть в «Вегасе».

- Я могу сказать одно: Гусев уже созрел для НХЛ. Это не юниор, который едва успел засветиться. Никита уже не первый сезон показывает классную игру в КХЛ, а теперь отлично провел чемпионат мира в сборной. Если у него есть желание и мечта поиграть в НХЛ, то, думаю, он воспользуется возможностью. А мечта у него есть.

В «Вегасе» строится новая команда. Когда у тебя есть наигранная тройка, такая как в СКА, новой команде легче вкатиться в сезон . Для сборной России это минус. Такие ребята нам нужны на Олимпиаде. Шипачева мы уже потеряли. Не хотелось бы отпускать Дадонова и Гусева, но надо уважать их выбор.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Драфт НХЛ-2017: Патрик против Хишиера. ОнлайнДрафт НХЛ-2017: Патрик против Хишиера. Онлайн«Советский спорт» ведет трансляцию первого раунда драфта НХЛ, который проходит в ночь с 23 на 24 июня в Чикаго.Андрей Разин: В НХЛ Бобровскому осталось только выиграть Кубок СтэнлиБывший главный тренер «Автомобилиста» и «Югры» Андрей Разин прокомментировал завоевание вратарем «Коламбуса» Сергеем Бобровским трофея лучшему вратарю прошедшего сезона НХЛ.Петерис Скудра: Бобровский внес огромный вклад в выход «Коламбуса» в плей-оффГлавный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал завоевание вратарем «Коламбус Блю Джекет» Сергеем Бобровским трофея лучшему вратарю прошедшего сезона НХЛ.«Флорида» надеется переподписать ЯграПосле драфта юниоров «Флорида» намерена провести переговоры о новом контракте с чешским форвардом Яромиром Ягром.Сергей Голубович: Играть в Северной Америке для Костина не будет большой проблемойГлавный тренер юниорской сборной России среди игроков до 16 лет Сергей Голубович поделился мнением о шансах форварда Клима Костина закрепится в команде в НХЛ.Как теперь Овечкин сдержит слово? Похоже, на Олимпиаде его не увидимКак теперь Овечкин сдержит слово? Похоже, на Олимпиаде его не увидимНХЛ опубликовала календарь регулярного чемпионата-2017/18. В нем нет окна на Олимпиаду в Пхенчхан.Форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал лицом игры NHL 18В Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных наград по итогам сезона НХЛ, на которой EA Sports назвала имя того, кто появится на обложке видеоигры NHL 18.«Питтсбург» на старте нового сезона НХЛ сыграет с «Сент-Луисом»Регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2017/18 возьмет старт 4 октября, сообщает официальный сайт лиги.Александр Кожевников: Бобровский заслужил «Везина Трофи»Драма вратаря и большие планы на тройку СКА. Как в Лас-Вегасе собирали командуДрама вратаря и большие планы на тройку СКА. Как в Лас-Вегасе собирали командуОбозреватель «Советского спорта» рассказывает, как новая команда лиги «Вегас Голден Найтс» работала на драфте расширения.«Вы видели, кто за него голосовал?» Как Бобровский стал лучшим вратарем мира«Вы видели, кто за него голосовал?» Как Бобровский стал лучшим вратарем мираСергей Бобровский второй раз за карьеру получил «Везина Трофи» как лучший вратарь НХЛ. В истории российского хоккея такого не было никогда.Сидни Кросби: Макдэвид заслужил свои наградыНападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал завоевание защитником «Эдмонтона Ойлерз» Коннора Макдэвида трофея «Харт Профи».Бобровский, Кучеров и Панарин вошли в символические пятерки прошедшего сезона НХЛКак сообщает официальный сайт «Чикаго», российские игроки голкипер Сергей Бобровский, форварды Никита Кучеров и Артемий Панарин вошли в символические пятерки минувшего сезона НХЛ.«Вегас» забрал на драфте расширения Емелина и права на ГусеваКак сообщает пресс-служба НХЛ, новичок лиги «Вегас Голден Найтс» выбрал на драфте расширения российского защитника Алексея Емелина из «Монреаль Канадиенс», а также выменял у «Тампы Бэй» права на нападающего санкт-петербургского СКА Никиту Гусева.Россия проиграла Португалии, Мексика обыграла Новую Зеландию, а Сергей Бобровский завоевал «Везина Трофи». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.Стали известны имена всех обладателей личных наград НХЛВ ночь с 21 на 22 июня в Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных наград НХЛ по итогам сезона-2016/17. «Советский спорт» предлагает Вашему внимаю имена всех победителей.Макдэвид обошел Кросби и Бобровского в борьбе за «Харт Трофи»В ночь с 21 на 22 июня в Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов НХЛ, так приз «Харт Трофи», как самый лучший игрок сезона-2016/17, получил форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.Сергей Бобровский признан лучшим голкипером НХЛ в сезоне-2016/17В ночь с 21 на 22 июня в Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов НХЛ, так приз «Везина Трофи», как самому лучшему вратарю сезона-2016/17, достался голкиперу «Коламбуса» Сергею Бобровскому.Годро обошел Тарасенко в борьбе за «Леди Бинг Трофи»В ночь с 21 на 22 июня в Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов НХЛ, так приз «Леди Бинг Трофи», как самый примерный игрок джентельменского поведения, получил форвард Джонни Годро.Крэйг Андерсон стал обладателем «Билл Мастертон Трофи»В ночь с 21 на 22 июня в Лас-Вегасе прошла церемония вручения индивидуальных призов НХЛ, так «Билл Мастертон трофи», как самый преданный хоккею игрок в сезоне-2016/17, получил голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон.
Волейбол
Официально: «Зенит» включен в Суперлигу вместо «Динамо» (Краснодар)
Футбол
Валерий Масалитин: У Головина все летит в стиле регби, нужно работать над ударом
Бокс
Бой Лебедев – Флэнаган перенесен на 9 июля
Футбол
Александр Кержаков: Смолов может и должен попробовать себя в одной из ведущих лиг Европы
все новости
Никита Гусев
Никита Гусеввсе новости
Александр Гуськов
Александр Гуськоввсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости