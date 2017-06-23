Александр Гуськов: Гусев созрел для НХЛ

Эксперт «Советского спорта», второй защитник-снайпер отечественных чемпионатов Александр Гуськов – о перспективах форварда СКА и сборной России Никиты Гусева заиграть в «Вегасе».

- Я могу сказать одно: Гусев уже созрел для НХЛ. Это не юниор, который едва успел засветиться. Никита уже не первый сезон показывает классную игру в КХЛ, а теперь отлично провел чемпионат мира в сборной. Если у него есть желание и мечта поиграть в НХЛ, то, думаю, он воспользуется возможностью. А мечта у него есть.

В «Вегасе» строится новая команда. Когда у тебя есть наигранная тройка, такая как в СКА, новой команде легче вкатиться в сезон . Для сборной России это минус. Такие ребята нам нужны на Олимпиаде. Шипачева мы уже потеряли. Не хотелось бы отпускать Дадонова и Гусева, но надо уважать их выбор.