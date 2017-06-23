Георгий Кобылянский: Считаю, что при данных обстоятельствах проект календаря КХЛ получился сбалансированным

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский прокомментировал проект календаря на новый сезон Континентальной хоккейной лиги.

- Высокая загрузка арен и Олимпийские игры – это два главных фактора, которые оказали влияние на процесс составления календаря следующего сезона. У некоторых клубов число дней, когда арены принимают другие мероприятия, достигает от одного до трех месяцев. Считаю, что при данных объективных ограничениях и обстоятельствах проект календаря получился сбалансированным, поскольку мы учли большинство пожеланий, поступивших от участников чемпионата. Хотел бы поблагодарить клубы за конструктивный подход во взаимодействии с Лигой. Осталось согласовать последние детали, и финальная версия календаря будет официально опубликована, - передает слова Кобылянского официальный сайт лиги.

Ранее КХЛ сообщила о том, организация завершила разработку проекта календаря на новый сезон и направила его участникам чемпионата. Финальная версия документа будет опубликована после его окончательного согласования со всеми клубами.