Кэти Дува: Ковалев проведет следующий поединок в четвертом квартале этого года
Источник: ТАССКомментарии
Глава промоутерской компании Main Events Кэти Дува заявила, что российский боксер Сергей Ковалев проведет следующий поединок четвертом квартале 2017 года.
- Сергей проведет следующий поединок в четвертом квартале года. Сейчас мы с телеканалом HBO определяемся с датой и возможным соперником, - рассказала Дува в интервью ТАСС.
Напомним, в минувшее воскресенье Сергей Ковалев проиграл техническим нокаутом в восьмом раунде американцу Андре Уорду и не смог вернуть себе чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе.
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