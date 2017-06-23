Гарет Саутгейт: В составе сборной России выделю Джикию

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, присутствовавший на матче Россия – Португалия, поделился впечатлениями о российской команде.

«Мне нравится, как игроки сборной России действуют на Кубке конфедераций. На Евро-2016 мы играли с вами в одной группе, и могу сказать, что за год ваша команда стала гораздо сильнее. В игре с Португалией вы могли рассчитывать на ничью, впрочем, шансы на выход из группы у вас все равно высокие. Россия способна добиться нужного для себя результата в заключительном матче.

Кого бы я выделил в составе сборной России? Мне понравился центральный защитник вашей сборной Георгий Джикия. Он здорово играет головой, хорошо выбирает позицию и грамотно страхует своих партнеров по обороне. Если он продолжит в том же духе, то вполне может перейти в сильный европейский клуб», - цитируют Саутгейта «Известия».

Напомним, сборная России уступила команде Португалии во втором матче на Кубке конфедераций. В третьей встрече группового турнира подопечные Станислава Черчесова сразятся со сборной Мексики.