Иван Соловьев: Тимощук станет отличным тренером
Полузащитник «Динамо-СПб» Иван Соловьев, ранее выступавший
за «Зенит», рассказал, что он думает о будущем Анатолия Тимощука. Напомним, что
Тимощук входит в тренерский штаб «Зенита».
— С кем из знакомых
по «Зениту» сохранили связь?
— У меня есть телефон Саши Рязанцева и Толи Тимощука. Тимур Мустафин приехал в «Факел», общаюсь с Ильей Кубышкиным и с другими ребятами из дубля.
—
С Тимощуком вы дружили?
— Да, Толя очень хороший человек. Рад, что он вошел в тренерский штаб главной команды. Он этого заслуживает. Тимощук станет отличным тренером, поскольку всегда хочет побеждать. Уверен, он сможет привить эти качества всем молодым футболистам «Зенита», - цитирует Соловьева «Спорт День за Днем».
Отметим,
что после ухода с поста главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу Тимощук продолжит
работу в штабе Роберто Манчини.