Иван Соловьев: Тимощук станет отличным тренером

Полузащитник «Динамо-СПб» Иван Соловьев, ранее выступавший за «Зенит», рассказал, что он думает о будущем Анатолия Тимощука. Напомним, что Тимощук входит в тренерский штаб «Зенита».

— С кем из знакомых по «Зениту» сохранили связь?

— У меня есть телефон Саши Рязанцева и Толи Тимощука. Тимур Мустафин приехал в «Факел», общаюсь с Ильей Кубышкиным и с другими ребятами из дубля.

— С Тимощуком вы дружили?

— Да, Толя очень хороший человек. Рад, что он вошел в тренерский штаб главной команды. Он этого заслуживает. Тимощук станет отличным тренером, поскольку всегда хочет побеждать. Уверен, он сможет привить эти качества всем молодым футболистам «Зенита», - цитирует Соловьева «Спорт День за Днем».

Отметим, что после ухода с поста главного тренера «Зенита» Мирчи Луческу Тимощук продолжит работу в штабе Роберто Манчини.