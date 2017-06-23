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Иван Соловьев: Петербург с появлением «Тосно» и возрождением «Динамо» должен догонять столицу

Источник:  «Спорт день за днем»Комментарии

Полузащитник «Динамо-СПб» Иван Соловьев, ранее выступавший за «Зенит», рассказал, что он думает о перспективах развития футбола в Санкт-Петербурге.

— «Динамо-СПб» — старейший футбольный клуб города. Команда вернулась в ФНЛ и со временем наверняка поставит задачу выйти в премьер-лигу. Какие спортивные цели вы ставите лично перед собой?
— Буду развиваться вместе с «Динамо». Какие задачи поставят перед командой, те и буду выполнять. У клуба серьезные амбиции, хороший подбор игроков, поэтому перспективы для роста очень хорошие. Рад, что футбол развивается в Санкт-Петербурге. Москву в премьер-лиге представляют «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо», в ФНЛ — «Химки», множество команд, в том числе «Торпедо», во втором дивизионе. Петербург с появлением «Тосно» и возрождением «Динамо» в этом вопросе должен догонять столицу, - цитирует Соловьева «Спорт День за Днем».

Напомним, что «Тосно» в следующем сезоне впервые сыграет в РФПЛ.

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