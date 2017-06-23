«Зенит-2» проиграл первый матч на сборе в Финляндии

В товарищеской встрече «Зенит-2» уступил финскому клубу «КуПС» со счетом 0:2.

Игра прошла в городе Леппявирта на стадионе «Весилеппис Арена». Также официальный сайт сине-бело-голубых сообщил, что учебно-тренировочный сбор команды в Финляндии продлится до 2 июля. В течение этого времени подопечные Анатолия Давыдова будут тренироваться дважды в день и сыграют еще один контрольный матч.

Напомним, по итогам сезона-2016/17 «Зенит-2» занял пятнадцатое место в ФНЛ. 13 июня клуб объявил о том, что Анатолий Давыдов возглавит вторую команду.



