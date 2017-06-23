Трансфер Дриусси в «Зенит» может сорваться из-за допинг-скандала

Форвард «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси, возможно, не перейдет в «Зенит». Он может получить наказание за употребление допинга.

Как сообщает Goal.com, «Зенит» был близок к договоренности о приобретении игрока. Сумма трансфера могла составить около 20 миллионов евро. Однако теперь сделка под вопросом из-за скандала с допингом. Как сообщают в Аргентине, Себастьян и еще шесть игроков команды сдали положительный допинг-тест.

В нынешнем сезоне аргентинец сыграл 33 матча, в которых забил 20 мячей и отдал три голевые передачи. Ранее сообщалось, что 21-летним нападающим также интересовался «Локомотив».

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