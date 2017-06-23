Трансфер Дриусси в «Зенит» может сорваться из-за допинг-скандала
Источник: Goal.comКомментарии
Форвард «Ривер Плейт» Себастьян Дриусси, возможно, не
перейдет в «Зенит». Он может получить наказание за употребление допинга.
Как сообщает Goal.com, «Зенит» был близок к
договоренности о приобретении игрока. Сумма трансфера могла составить около 20
миллионов евро. Однако теперь сделка под вопросом из-за скандала с допингом.
Как сообщают в Аргентине, Себастьян и еще шесть игроков команды сдали положительный
допинг-тест.
В нынешнем сезоне аргентинец сыграл 33 матча, в которых забил 20 мячей и отдал три голевые передачи. Ранее сообщалось, что 21-летним нападающим также интересовался «Локомотив».
Муса вернется в ЦСКА? Таблица трансферов РФПЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически