Российские шахматисты обыграли поляков в рамках командного ЧМ в Ханты-Мансийске

Встреча сборных России и Польши, прошедшая в пятницу, завершилась со счетом 3-1 в пользу россиян. В составе российской команды победы одержали Ян Непомнящий и Владимир Федосеев, а Максим Матлаков и Петр Свидлер свели свои партии к ничьим.

После шести туров сборная России является единоличным лидером мужского командного турнира c 11 очками. У команды Китая 10 очков. Следом идут поляки и турки (по 8 баллов).

В женском турнире российские шахматистки в рамках шестого тура также одержали победу со счетом 3-1, обыграв сборную Индии. Валентина Гунина и Ольга Гиря добились побед, партии с участием Александры Костенюк и Екатерины Лагно завершились вничью.

После шести туров россиянки с 10 очками в активе делят лидерство в таблице c украинками. На третьем месте с 8 очками идет сборная Китая.

Командный чемпионат мира по шахматам в Ханты-Мансийске продлится до 27 июня.

Российская шахматная федерация благодарит за поддержку Федеральную сетевую компанию Единой энергетической системы, которая является генеральным спонсором национальных сборных и вносит свой вклад в их успешные выступления.

